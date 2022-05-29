Готовится судно-робот — носитель беспилотников (видео)

На прошлой неделе в Китае состоялась церемония, во время которой было дано официальное название новому 88-метровому судну-работу, которое готовится к скорому пуску на воду. Но самое интересное, что это судно, Zhu Hai Yun, — первый в мире носитель и координатор действий группы из 50 летающих, наводящих и подводных беспилотных аппаратов, способных решать задачи широкого спектра совместными усилиями.

Строительство судна Zhu Hai Yun было начато в июле прошлого года на верфи Huangpu Wenchong Shipyard в Гуанчжоу. И, как уже упоминалось выше, сейчас это судно и его автоматизированная команда практически готовы к спуску на воду.

Система управления судна Zhu Hai Yun не рассчитана на самостоятельную навигацию в районах портов и других мест с оживленным морским движением. В таких районах судно будет ходить с помощью дистанционного управления, а свободу самостоятельного передвижения и принятия решений оно получит после выхода в открытые воды. Далее, следуя заложенным в него программам, судно будет действовать самостоятельно и выполнять поставленные перед ним задачи.

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