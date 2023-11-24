Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью — Finance.ua

Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью Сегодня 02:43 — Казна и Политика

Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью

Государство компенсировало работодателям более 1 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Правительственный курьер.

«Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализоваться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы», — сказала Бережная.

Читайте также В Украине изменят подход к выплатам по инвалидности: в Минсоце раскрыли детали

По ее словам, более 20 работодателей уже воспользовались такой возможностью — приобрели для своих работников необходимые им вспомогательные средства, специализированную мебель, устройства. Государство компенсировало им эти расходы в общей сложности на свыше 1 млн грн.

В частности, компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью получили предприниматели Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.

Среди работников, для которых обустроили рабочие места — бухгалтер, учитель, инженер по охране труда, делопроизводитель, администратор, менеджер в торговле, водитель, слесарь по сборке металлических конструкций.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.