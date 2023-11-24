Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью

Казна и Политика
11
Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью
Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью
Государство компенсировало работодателям более 1 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Правительственный курьер.
«Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализоваться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы», — сказала Бережная.
Читайте также
По ее словам, более 20 работодателей уже воспользовались такой возможностью — приобрели для своих работников необходимые им вспомогательные средства, специализированную мебель, устройства. Государство компенсировало им эти расходы в общей сложности на свыше 1 млн грн.
В частности, компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью получили предприниматели Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.
Среди работников, для которых обустроили рабочие места — бухгалтер, учитель, инженер по охране труда, делопроизводитель, администратор, менеджер в торговле, водитель, слесарь по сборке металлических конструкций.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.