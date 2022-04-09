Государство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — Лазебная — Finance.ua
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Государство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — Лазебная

Сегодня 16:12Казна и Политика
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Государство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — ЛазебнаяГосударство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — Лазебная
В марте Пенсионный фонд Украины недополучил всего 9% единого социального взноса.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу 1+1 во время телемарафона.
«За март нам поступило единого социального взноса в Пенсионный фонд всего на 9% меньше запланированных объемов на мирное время», — сообщила Лазебная.
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По ее словам, бизнес пытается уплачивать этот взнос при любых условиях, и это показатель эффективности экономического фронта.
Напомним, потери от уплаты единого социального взноса в марте, по оценкам Минфина, составили 1,8 млрд грн, эта сумма незначительна.
По оперативным данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривен. Месячная роспись выполнена на 92,9%.
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По материалам: Укрінформ
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