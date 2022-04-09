Государство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — Лазебная

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Государство в марте недополучило всего 9% ЕСВ — Лазебная

В марте Пенсионный фонд Украины недополучил всего 9% единого социального взноса.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу 1+1 во время телемарафона.

«За март нам поступило единого социального взноса в Пенсионный фонд всего на 9% меньше запланированных объемов на мирное время», — сообщила Лазебная.

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По ее словам, бизнес пытается уплачивать этот взнос при любых условиях, и это показатель эффективности экономического фронта.

Напомним, потери от уплаты единого социального взноса в марте, по оценкам Минфина, составили 1,8 млрд грн, эта сумма незначительна.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривен. Месячная роспись выполнена на 92,9%.

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