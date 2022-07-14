Государство в этом году может получить миллиард гривен от приватизации — Finance.ua

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Государство в этом году может получить миллиард гривен от приватизации

Казна и Политика
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Государство в этом году может получить миллиард гривен от приватизации
Государство в этом году может получить миллиард гривен от приватизации
Украина до конца 2022 года может получить не более 1 млрд грн от приватизации.
Об этом рассказал глава подкомитета Верховной Рады по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Алексей Мовчан в интервью Укринформу.
«По моим прагматическим оценкам, в этом году можем рассчитывать не более чем на 1 млрд грн от приватизации. Сейчас у Фонда госимущества много объектов уже готовых к приватизации при условии принятия законопроекта (№ 7451). Это 174 объекта», — сказал он.
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Он отметил, что после того как Верховная Рада позволит быстро провести конкурсы, в течение двух-трех месяцев деньги поступят в бюджет.
Напомним, Верховная Рада 21 июня 2022 года приняла за основу законопроект о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства (№ 7451).
Законопроект создает условия для ускорения приватизационных процессов в Украине, упрощает осуществляемые мероприятия по подготовке к приватизации и продаже государственного и коммунального имущества как в период введения военного положения, так и в мирное время, делает невозможным приватизацию объектов крупной приватизации в период действия военного положения и ускоряет получение и переоформление разрешительных документов и лицензий владельцам приватизированных объектов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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