Государство получило более 1 млрд грн благодаря возобновлению приватизации — Finance.ua

Государство получило более 1 млрд грн благодаря возобновлению приватизации Сегодня 10:12 — Казна и Политика

За месяц проведения аукционов по новому закону государство заработало более 1 млрд грн на приватизации государственного имущества. Все эти средства будут направлены на оборону государства.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Она отметила, что все активы передадут украинским компаниям, готовым инвестировать в расширение бизнеса даже во время войны.

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«Для государства это двойная выгода: во-первых, рост ВВП, во-вторых — поступления от приватизации в государственном бюджете. Все, что зарабатывает сегодня страна, в том числе от приватизации, идет прямо на оборону, поскольку международные партнеры финансируют только социальные расходы», — объяснила нардеп.

По словам Подласой, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, на аукционах наблюдается такая же конкуренция, как и в прошлом году: в среднем 3,5 участника. Одна из причин — упрощение правил приватизации, которое парламент принял в августе.

Ранее глава учреждения Рустем Умеров заявил, что Фонд госимущества необходимо реформировать в инвестиционного оператора, чтобы иностранные инвесторы избрали его в качестве партнера в Украине. В то же время стратегия Фонда состоит в том, чтобы продать 80% того имущества, которое ему уже передано.

Он отметил, что у Фонда есть много маленьких имущественных комплексов, и большинство из них в очень отдаленных уголках нашей страны. Это имущество может оказаться очень полезным малому и среднему бизнесу.

Также есть около 7,6 млн квадратных метров государственной недвижимости, то есть Фонд может стать крупным оператором недвижимого имущества. Инвестор может его купить, через 10 лет превратить в real estate инвестмент траст, добавил Умеров.

«Также в управлении Фонда госимущества более 50 тыс. гектаров земель. Мы вместе с Министерством агропромполитики хотим сделать земельный банк. Мы хотим соединить все земли, которые находятся под управлением государства. Предложить инвесторам уже сейчас, чтобы они арендовали землю», — рассказал Умеров.

Умеров говорит, что сейчас стратегия Фонда в том, чтобы продать 80% имеющегося имущества. Фонд пока не управляет всем государственным имуществом, имеющимся в стране. Есть около 3600 государственных предприятий или учреждений, из которых 80% или 90% не работают, и они распределены между примерно сотней государственных управляющих.

Фінансовий клуб По материалам:

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