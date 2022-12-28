Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов — Минфин — Finance.ua
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Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов — Минфин

Энергетика
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Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов — Минфин
Государство не должно покрывать частным энергокомпаниям ущерб от российских обстрелов — Минфин
Минфин мог выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре. Однако привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру — это вопрос к ее владельцам.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Учитывая сверхприбыли компаний в предыдущие периоды, учитывая амортизацию этого уничтоженного оборудования, я думаю, это именно ответственность частного владельца, несмотря на то, что это было уничтожено войной, найти средства на восстановление», — говорит Марченко.
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По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру должен его владелец.
Кроме того, по словам министра, Минфин активно помогает «Укрэнерго» в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.
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«В данном случае с нашим участием на нужды „Укрэнерго“ в 2022 году было привлечено 562,3 млн долларов США. Это один из наиболее успешных кейсов привлечения средств», — сказал он.
Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны рф на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что во время новогодних праздников россия может попытаться нанести новый удар по энергосистеме Украины. При отсутствии новых повреждений на объектах критической инфраструктуры украинцы проведут несколько дней с бесперебойным электроснабжением;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что выход из самого сложного случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней.

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По материалам:
РБК-Україна
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