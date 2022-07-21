Государство начинает продажу активов Проминвестбанка — «дочки» российского ВЭБ.рф
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО «Проминвестбанк», который государство национализирует из-за связей с государством-агрессором.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Первый лот, выставленный на аукцион, — права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.
Аукцион состоится уже 1 августа в системе Prozorro.Продажи.
В состав лота входят кредитные требования двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд грн.
Отмечается, что в качестве обеспечения по кредитным договорам оформлены:
- недвижимость промышленного назначения общей площадью 10 370 кв. м;
- оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);
- оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском р-не Кировоградской области.
А также корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.
Группа компаний специализируется на добыче и обогащении титанового сырья.
Начальная цена лота — 5,8 млрд грн. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.
Полученные от продажи ликвидируемых активов банков Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.
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