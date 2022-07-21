Государство начинает продажу активов Проминвестбанка — «дочки» российского ВЭБ.рф Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает продажу активов ПАО « Проминвестбанк », который государство национализирует из-за связей с государством-агрессором.

Первый лот, выставленный на аукцион, — права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами.

Аукцион состоится уже 1 августа в системе Prozorro.Продажи.

В состав лота входят кредитные требования двух юридических лиц. Общая задолженность по лоту составляет 5,8 млрд грн.

Отмечается, что в качестве обеспечения по кредитным договорам оформлены:

недвижимость промышленного назначения общей площадью 10 370 кв. м;

оборудование в составе целостного имущественного комплекса (обогатительного комбината);

оборудование производственной инфраструктуры, автотранспорт и спецтехника в Новомиргородском р-не Кировоградской области.

А также корпоративные права, составляющие 100% доли в уставном капитале одного из заемщиков, и финансовое поручение юридического и физических лиц.

Группа компаний специализируется на добыче и обогащении титанового сырья.

Начальная цена лота — 5,8 млрд грн. Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, России или лиц, связанных с государством-агрессором.

Полученные от продажи ликвидируемых активов банков Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.