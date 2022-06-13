Государство начало возмещать экспортерам НДС, — Гетманцев — Finance.ua
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Государство начало возмещать экспортерам НДС, — Гетманцев

Сегодня 10:01Личные финансы
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Государство начало возмещать экспортерам НДС, — ГетманцевГосударство начало возмещать экспортерам НДС, — Гетманцев
После четырехмесячного перерыва государство начало возмещать экспортерам налог на добавленную стоимость.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм телеканала «Рада».
«К сожалению, мы вынуждены были остановить систему возмещения на четыре месяца. Но война диктует свои условия, и потому, действительно, государство задолжало бизнесу НДС, который сегодня уже начинает возмещать. Регистрация налоговых накладных происходит в штатном режиме, я не слышал со стороны бизнеса о каких-либо проблемах отказа в регистрации или блокировании налоговых накладных», — сказал Гетманцев.
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Депутат подчеркнул, что государство не допустит мошенничества с НДС.
«Мы не дадим возможности в военное время заниматься мародерством с основным налогом. Но, с другой стороны, все честные бизнесы, все честные бизнесмены без каких-либо ограничений получат и возмещение и будут пользоваться системой в соответствии с законодательством», — отметил Гетманцев.
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По его данным, предприниматели в ближайшее время получат 9,5 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость за январь.
«Уже 9,5 млрд передано на Казначейство. И эти деньги получит бизнес в ближайшее время. О возобновлении возмещения НДС нас просили экспортеры, а также другой бизнес», — отметил он во время всеукраинского телемарафона.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада 3 марта 2022 года приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми на время военного положения было приостановлено возмещение НДС экспортерам.
  • Задолженность за январь и февраль составляет около 20 млрд грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
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По материалам: Finance.ua
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