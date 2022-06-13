Государство начало возмещать экспортерам НДС, — Гетманцев

Сегодня 10:01 — Личные финансы

Государство начало возмещать экспортерам НДС, — Гетманцев

После четырехмесячного перерыва государство начало возмещать экспортерам налог на добавленную стоимость.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм телеканала «Рада».

«К сожалению, мы вынуждены были остановить систему возмещения на четыре месяца. Но война диктует свои условия, и потому, действительно, государство задолжало бизнесу НДС, который сегодня уже начинает возмещать. Регистрация налоговых накладных происходит в штатном режиме, я не слышал со стороны бизнеса о каких-либо проблемах отказа в регистрации или блокировании налоговых накладных», — сказал Гетманцев.

Читайте также НДС: какие плательщики налога имеют право на получение бюджетного возмещения

Депутат подчеркнул, что государство не допустит мошенничества с НДС.

«Мы не дадим возможности в военное время заниматься мародерством с основным налогом. Но, с другой стороны, все честные бизнесы, все честные бизнесмены без каких-либо ограничений получат и возмещение и будут пользоваться системой в соответствии с законодательством», — отметил Гетманцев.

По его данным, предприниматели в ближайшее время получат 9,5 млрд грн возмещения налога на добавленную стоимость за январь.

«Уже 9,5 млрд передано на Казначейство. И эти деньги получит бизнес в ближайшее время. О возобновлении возмещения НДС нас просили экспортеры, а также другой бизнес», — отметил он во время всеукраинского телемарафона.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 3 марта 2022 года приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми на время военного положения было приостановлено возмещение НДС экспортерам.

Задолженность за январь и февраль составляет около 20 млрд грн.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.