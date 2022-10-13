Государство компенсировало работодателям ₴147 миллионов за трудоустройство переселенцев — Finance.ua
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Государство компенсировало работодателям ₴147 миллионов за трудоустройство переселенцев

Казна и Политика
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Государство компенсировало работодателям ₴147 миллионов за трудоустройство переселенцев
Государство компенсировало работодателям ₴147 миллионов за трудоустройство переселенцев
Государство уже выплатило 147 млн грн компенсации предпринимателям, принявшим на работу внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Юлия Свириденко.
«Более 8 тысяч предпринимателей получили от Правительства компенсацию за трудоустройство 13 200 украинцев, которые были вынуждены переехать из опасных регионов страны. Чтобы помочь переселенцам поскорее наладить жизнь на новом месте, обеспечивать себя и свою семью, мы стимулируем бизнес принимать их на работу. Кроме того, они также могут открыть собственное дело в новом регионе благодаря ряду грантовых программ от Правительства, по которым можно получить от 50 тыс. грн до нескольких миллионов на начало и развитие предпринимательства», — отметила Юлия Свириденко.

Что это за программа

Программа компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, введенная Правительством в апреле 2022 года, предусматривает предоставление предпринимателям выплат в течение 2 месяцев в размере 6500 грн за каждого трудоустроенного из числа ВПЛ.
Согласно условиям программы, компенсация предоставляется работодателю, который взял на работу ВПЛ с заработной платой не менее минимальной (6500 грн), состоит на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, подал налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года, или весь 2021 год.
Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом, зарегистрировать данные о нем на Портале Дія и подать заявку на получение компенсации вместе с документами, подтверждающими выплату зарплаты и отчисления.
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По материалам:
Finance.ua
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