Государственные реестры: что следует проверить при аренде или купле-продаже участков — Finance.ua

Государственные реестры: что следует проверить при аренде или купле-продаже участков Сегодня 14:09 — Личные финансы

Государственные реестры: что следует проверить при аренде или купле-продаже участков

До того как начали активно использоваться государственные реестры земельных участков (т.е. в 2014-2015 годах) ситуация с учетом и проверкой земель была не такой яркой, как сейчас.

Об этом рассказал директор ООО «Вкурс Агро» Роман Граб во время митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли».

Несмотря на то, что тогда были введены онлайн-реестры в электронном формате, у аграриев часто были ситуации, когда реестры велись в файле Excel или Word, а данные — переносились вручную из договоров аренды. Это не способствовало точности данных.

«Но эта ситуация изменилась, потому что реестры стали более открыты и наполнены. Сейчас мы видим, что внедрение реестров и открытие рынка земли как раз стимулирует их наполнение. Поэтому любые операции, которые вы хотите провести с земельным участком — будь то аренда, залог или купля-продажа — требуют отражения в государственных реестрах. И документы, удостоверяющие ваши права, получаются именно из этих реестров», — рассказал Граб.

Почему госреестры эффективны:

возможность получать данные в больших объемах и экономию трудовых ресурсов по сбору и внесению данных в собственные системы;

возможность использовать данные не только для учета, но и для усиления юридической защищенности земельного банка;

проведение разведки по землям на окрестных территориях.

Что нужно проверить у земельных участков для аренды и купли-продажи

Государственный земельный кадастр:

площадь;

целевое назначение;

вид угодья;

ограничение;

местоположение, геометрия.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

сведения о владельце;

сведения о пользовании;

наличие обременений.

Государственный реестр судебных решений

наличие завершенных судебных споров по земельному участку;

наличие продолжающихся судебных споров относительно земельного участка.

Другие сведения:

выявление ошибок и разногласий в реестрах;

наличие наложений (сечений) с другими участками;

наличие аграрных расписок;

размещение в зонах боевых действий или рискованного земледелия.

Также эксперт назвал особенности работы с землей во время действия военного положения и как сохранить земельный банк при его окончании. Вот несколько основных советов:

Сформируйте список всех договоров аренды, продленных на 1 год автоматически в соответствии с законом на время ВП, фиксируя в т.ч. сроки начала корректной пролонгации этих договоров по окончании войны.

При необходимости обеспечьте получение земель государственной/коммунальной собственности в аренду, а также арендованных земельных участков, которые окружающие аграрии не возделывают.

Фиксируйте и проверяйте факт регистрации своих прав аренды, а также полученных прав использования в книге регистрации ДРВА.

Фиксируйте на фото/видео, а также составляйте акты обследования по фиксации разрушений, засорений, повреждений земельных участков в собственности/пользовании.

Необходимо обеспечивать надлежащую проверку участка в реестрах при покупке, а также знать условия соблюдения преимущественного права. Аграрии должны сообщать своим арендодателям должным образом об актуальном адресе, чтобы в случае необходимости получить уведомление о намерении продажи земельного участка или поставить участки на мониторинг в реестре.

В случае невозможности лично осматривать земельный участок при купле-продаже, заказывайте услугу или проверяйте состояние земельного участка через актуальные спутниковые снимки.

Получить видеозапись митапа можно по ссылке.

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