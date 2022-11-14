Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев — Finance.ua
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Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев

Личные финансы
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Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев
Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев
Государственное пособие на проживание получают более 2,2 млн внутренне перемещенных лиц из официально зарегистрированных 5 млн.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время телемарафона.
Речь идет о выплатах в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. На них имеют право жители громад, которые находятся во временной оккупации, зоне активных боевых действий или в блокировании. Этот перечень периодически обновляет Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.
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По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, деньги в бюджете на такие выплаты есть и по состоянию на 10 ноября уже выплатили в общей сложности 45 млрд грн помощи.
Как отметила чиновник, выплаты производятся с задержкой ввиду неготовности или утраты документов. К решению таких проблем должны приобщаться органы соцзащиты и областные военные администрации. Сами переселенцы о задержках с выплатами могут сообщить на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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