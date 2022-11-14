Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев — Finance.ua

Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев Сегодня 10:17 — Личные финансы

Государственное пособие на проживание получают почти половина внутренних переселенцев

Государственное пособие на проживание получают более 2,2 млн внутренне перемещенных лиц из официально зарегистрированных 5 млн.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время телемарафона.

Речь идет о выплатах в размере 2000 грн на взрослого человека и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. На них имеют право жители громад, которые находятся во временной оккупации, зоне активных боевых действий или в блокировании. Этот перечень периодически обновляет Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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По словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, деньги в бюджете на такие выплаты есть и по состоянию на 10 ноября уже выплатили в общей сложности 45 млрд грн помощи.

Как отметила чиновник, выплаты производятся с задержкой ввиду неготовности или утраты документов. К решению таких проблем должны приобщаться органы соцзащиты и областные военные администрации. Сами переселенцы о задержках с выплатами могут сообщить на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.

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