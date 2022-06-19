Государственная служба занятости рассказала о единой базе вакансий, статусе безработного и размере средней зарплаты в Украине — Finance.ua

Государственная служба занятости рассказала о единой базе вакансий, статусе безработного и размере средней зарплаты в Украине

Сегодня 12:01 — Личные финансы

Государственная служба занятости рассказала о единой базе вакансий, статусе безработного и размере средней зарплаты в Украине

Заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в эфире Украинского радио рассказала , как изменились требования и процедура для получения статуса безработного на время действия военного положения, как будет работать единая база вакансий и какая сейчас средняя зарплата.

По ее словам, более 700 тыс. граждан воспользовались поиском работы с начала года и более 600 тыс. получили статус безработного.

Как получить статус безработного

Для того, кто потерял работу, есть три пути:

первый — это лично при посещении центра занятости, если такой гражданин находится на безопасной территории;

второй вариант — путем подачи документов через веб-портал государственных электронных услуг «Дія»;

третий — воспользовавшись информацией из телеграм или вайбер каналов.

Следовательно, необходимо заполнить гугл-таблицу или специальные формы, которые там есть, отсканировав или сфотографировав свои документы. Делается это дистанционно. Последние два способа касаются тех, кто остается на опасной территории. Такие заявки рассматриваются ежедневно. После чего специалист связывается с лицом, подавшим эту заявку.

Что дает статус безработного

В соответствии с законодательством, если лицо признано зарегистрированным безработным, оно имеет право на получение выплат пособия по безработице. Размер высчитывается индивидуально и зависит от того, сколько человек работал, как долго, как производилась работодателем уплата единого взноса за такое лицо.

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«Мы рассчитываем выплаты, исходя из продолжительности нахождения лица в трудовых отношениях и уплаты страхового взноса, а также за так называемое застрахованное лицо. Размер пособия может быть от минимального — 1000 грн, до максимального — 9750 грн для лиц, которые работали и имели большую заработную плату. Верхний уровень ограничивается», — отметила Мельник.

Кроме того, статус безработного могут получить фрилансеры или ФЛП.

«Это категория незастрахованных лиц, которые также могут обратиться к нам. Для застрахованных лиц продолжительность выплат составляет 360 календарных дней, то есть в течение года. Для незастрахованных — всего 180 дней, то есть полгода», — заявила эксперт.

Как работает единая база вакансий

Для каждого клиента есть украинская база вакансий. Она наполняется предложениями от работодателей, предоставляющих информацию о том или ином нужном им работнике. В единой базе аккумулируется вся информация. Она доступна для всех граждан — пользователей услуг непосредственно в формате офлайн или на сайте Государственной службы занятости. Там есть раздел «ищу работу», «предоставляю работу», где работодатели или граждане могут воспользоваться этой информацией о предложении свободных рабочих мест.

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Также есть телеграм-канал «Работа сейчас: Государственная служба занятости», где ежедневно есть около 3 000 предложений.

Новинкой совсем скоро будет Единый национальный информационный портал с единой базой вакансий, который находится на завершающей стадии и будет обновляться в режиме рабочего времени.

Этот портал будет аккумулировать информацию не только Государственной службы занятости, но и 6 ведущих сайтов по поиску работы.

Как изменилась зарплата во время войны

«Работодатель указывает всегда реальную зарплату. Средняя зарплата — 8 тыс.-9 тыс. грн. Самая высокая зарплата в 45 тыс. грн предлагалась человеку, владеющему навыками программирования. Зарплата зависит от региона и от того, насколько квалифицированный работник», — отметила Мельник.

Кстати, получить пассивный заработок можно на aStake. Это платформа для автоматизированного стейкинга, позволяющая пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

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