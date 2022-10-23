Государственная служба занятости назвала изменения в трудоустройстве иностранцев — Finance.ua

Государственная служба занятости назвала изменения в трудоустройстве иностранцев Сегодня 13:23 — Казна и Политика

Государственная служба занятости назвала изменения в трудоустройстве иностранцев

С 15 октября вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине».

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Основные новшества, предусмотренные законом

Расширен круг иностранцев, которым разрешение на трудоустройство выдается бесплатно. В частности, это касается студентов и лиц, которые сдерживали вооруженную агрессию российской федерации.

Дополнен список способов подачи документов для получения разрешения: в частности, это реализуется с помощью Портала Дія и других электронных средств.

Исключена норма выплаты иностранным работникам заработной платы в размере не менее 10 и 5 минимальных заработных плат.

Изменен размер платы за выдачу разрешения в зависимости от срока действия разрешения:

до 6 месяцев — 3 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных законом на 1 января календарного года, в котором работодателем или его уполномоченным лицом представлены документы;

до 1 года — 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

от 1 года до 2 лет — 8 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

от 2 лет до 3 лет — 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Размер платы за продление разрешения уменьшается на один прожиточный минимум для трудоспособных лиц от размера платы за выдачу разрешения на соответствующий срок.

Вводится мониторинг уплаты единого взноса работодателями, применяющими труд иностранцев, в соответствии с обменом данными между Государственной службой занятости и Пенсионным фондом Украины.

Уточнен перечень оснований для отмены разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине. В частности, это предусмотрено при неуплате работодателем ЕВ и по представлению правоохранительных органов.

Предусмотрен обмен данными о принятых решениях по оформлению разрешений с Государственной пограничной службой, Государственной миграционной службой, Нацполицией, Гоструда, МИД.

Разрешение на трудоустройство иностранца не выдается иностранцам и лицам без гражданства, которые включены в перечень лиц, связанных с терроризмом или если к ним применены меры согласно Закону Украины «О санкциях».

Выдача и продление разрешения для граждан российской федерации, республики беларусь, а также других государств, представляющих угрозу национальной безопасности Украины — по согласованию с региональными органами Службы безопасности Украины.

Инфографика: Государственная служба занятости

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