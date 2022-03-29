Государственная помощь бизнесу: подборка программ поддержки от «Дія.бізнес» — Finance.ua

Государственная помощь бизнесу: подборка программ поддержки от «Дія.бізнес»

Государственная помощь бизнесу: подборка программ поддержки от «Дія.бізнес»

«Дія.Бізнес» запустила информационный раздел о государственных, донорских программах и частных инициативах поддержки предпринимателей в условиях войны, которые помогут сохранить бизнес, рабочие места и поддержать экономику Украины.

Трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Правительственная программа предусматривает компенсацию работодателям расходов на зарплату трудоустроенных внутренне перемещенных лиц в размере 6500 грн за каждого такого работника в течение двух месяцев.

Как получить: Для участия предприятию нужно заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом. И зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал Дія или предоставить заявление в Государственную службу занятости. Подробности.

Временное перемещение предприятий из пострадавших во время войны регионов

Украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в западные области Украины. Участником может быть не только крупное производство, но малые бизнесы с 10-20 людьми в штате. Программа предусматривает:

создание условий обеспечения бесплатного переезда предприятий к месту временного перемещения;

помощь в подборе соответствующих площадей для размещения производства, перемещения и расселения персонала, подборе работников в месте дислокации после переезда.

Для подачи заявки на участие в программе необходимо заполнить форму по ссылке . В форме необходимо отметить, где находится производящее предприятие, сколько работников и членов семей желает перевезти, какие помещения, производственные и логистические ресурсы нужны для полноценной работы. Со всеми предприятиями, подающими заявку, непременно свяжутся. Подробности

Кредитные программы

Кредитование предприятий по программе «5—7—9%» . Правительство дает возможность получить кредит до 60 млн грн любому украинскому предприятию под 0% на время военного положения. Кредит сможет получить любая украинская компания, где конечными бенефициарами с долей более 50% являются украинцы. Кредитование аграриев. Поддержка предоставляется малым и средним аграрным производителям с оборотом не более 20 миллионов евро в год, что является эквивалентом предприятия, обрабатывающего до 10 000 га. Предоставляется компенсация процентной ставки по привлеченным кредитам. Максимальная сумма кредита, на который распространяется компенсация процентной ставки, составляет 50 млн грн.

Налоговые изменения

15 марта 2022 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 7137-д от 14.03.2022, предусматривающий кардинальную налоговую реформу на период военного положения:

Единый налог в 2% без НДС для ФЛП и юридических лиц с оборотом до 10 млрд грн.

Освобождение от уплаты ЕСВ, штрафов, пеней и проверок по ЕСВ.

Освобождение от уплаты единого налога плательщиков 1 и 2 групп.

Уменьшение налогов на горючее и товары для обороны.

Платформа по поиску международных проектов для украинских предпринимателей

Институт маркетинга (Эстония) в сотрудничестве с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта запустили проект поддержки бизнеса Biz For Ukraine для украинских компаний, которые имеют возможность дистанционно предоставлять сервисные услуги для иностранных компаний.

Украинские компании получат возможность найти международные проекты на рынках стран ЕС, а иностранные компании — услуги от квалифицированных специалистов из Украины.

Программа поддержки малых и средних предпринимателей во время военного положения

Программа EU4Business продолжает деятельность в Украине, чтобы поддержать малых и средних предпринимателей во время военного положения в стране. Среди инициатив программа планирует оказывать поддержку малым и средним предприятиям через бизнес объединения — кластеры, торгово-промышленные палаты, общественные организации в территориальных общинах.

Среди главных задач экстренной поддержки Программы:

Сохранить рабочие места и поддержать экономику Украины.

Интегрировать внутренне перемещенных лиц и женщин в местные цепочки создания добавленной стоимости и бизнес-сети.

Помочь диверсифицировать свои бизнес-модели и рассмотреть возможность цифровой доставки продуктов и услуг.

Привлечь украинскую диаспору в помощь украинскому бизнесу.

Программа уже поддержала более 10 000 предпринимателей и их сотрудников.

Финансирование товаропроизводителей на местах

Украинская компания ООО «Экономика доверия» запускает программу финансирования украинских товаропроизводителей на местах. Компания, предприятие или ФЛП, которые работают на территории Украины и могут помочь украинцам и оказать материальную помощь бесплатно и не имея целью прибыль, могут подключиться к проекту.

При заполнении заявки компания указывает сумму и период финансирования, например: выпечка хлеба — 1000 буханок в сутки, себестоимость хлеба — 25 гривен, цена суточного производства — 25 000 гривен. После получения средств компания-получатель обязуется в сутки выпечь 1 000 буханок хлебов и раздать людям или волонтерам. После оформления отчета (видео и фото) получение финансирования продолжится и дальше. Подробности

Сайт для поиска поставщиков товаров для продуктовых сетей

Министерство аграрной политики совместно с Zernotorg создало сайт для поиска региональных поставщиков товаров для продуктовых сетей.

Чтобы реализовывать товары через этот сайт, нужно:

зарегистрироваться на сервисе;

заполнить информацию о компании;

добавить предложения и спрос по товарам.

Бесплатная правовая помощь для украинцев во время войны

Телеграм-канал создан по инициативе юристов-волонтеров, где все желающие могут получить бесплатную правовую помощь во время войны.

Если возникают дополнительные вопросы, можно задать их в Телеграм-чате. Юристы помогут вам после обработки запроса.

Больше программ и инициатив по поддержке украинских предпринимателей можно найти по ссылке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.