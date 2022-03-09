Государственная пограничная служба Украины сообщила, где нет очередей на границе — Finance.ua
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, где нет очередей на границе

Сегодня 10:45
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Государственная пограничная служба Украины сообщила, где нет очередей на границе
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, за сутки 8 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 120 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что пассажиропоток уменьшился примерно на 10% по отношению к предыдущим суткам.
Для пересечения границы в ЕС выбирайте пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Республикой Молдова. В настоящее время пункты пропуска с данными странами почти пустые или загружены минимально. Их загруженность каждые три часа освещается на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
За прошедшие сутки на выезд из Украины проследовали 106 тысяч человек. Большинство выехавших — более 75 тысяч человек — пересекли границу на украинско-польском участке. В результате на данном направлении все еще сохраняются накопления людей и автомобилей.
Также за минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Почти 12 тысяч из них — украинцы, большинство из которых — мужчины, которые планируют приобщиться к силам обороны.
Все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр «Звонковое») работают в круглосуточном режиме. Пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников Украины. К слову, за минувшие сутки на западных границах было оформлено около 800 транспортных средств. Отметим, что всего уже оформлено более 4800 автомобилей с грузами.

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По материалам: Finance.UA
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