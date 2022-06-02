Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке: хакеры используют тему зарплат — Finance.ua

В Госспецсвязи предупреждают о новой кибератаке на государственные организации Украины: хакеры используют тему зарплат.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
«Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом «изменения оплаты труда с начислениями.docx», которые получали работники государственных организаций Украины.
Открытие документа угрожает поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", — говорится в сообщении.
В CERT-UA инициировали мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.