Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке: хакеры используют тему зарплат — Finance.ua

Госспецсвязи предупреждает о новой кибератаке: хакеры используют тему зарплат

Сегодня 18:10 — Криминал

В Госспецсвязи предупреждают о новой кибератаке на государственные организации Украины: хакеры используют тему зарплат.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

«Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новых опасных электронных письмах с файлом «изменения оплаты труда с начислениями.docx», которые получали работники государственных организаций Украины.

Открытие документа угрожает поражением компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon", — говорится в сообщении.

В CERT-UA инициировали мероприятия по блокировке доменного имени и соответствующего сервера.

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