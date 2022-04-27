Госслужащих, выехавших из-за войны за границу, скоро смогут уволить — Finance.ua

Госслужащих, выехавших из-за войны за границу, скоро смогут уволить

Сегодня 17:14 — Личные финансы

Кабмин урегулировал некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов в период военного положения.

Об этом идет речь в постановлении от 12.04.2022 г. № 440.

В период военного положения для госслужащих и работников госорганов, которые находятся на территории Украины, по решению руководителя государственной службы в государственном органе может вводиться дистанционная работа при наличии организационных и технических возможностей для выполнения их должностных обязанностей.

Во-вторых, разрешили работу госслужащих и работников госорганов за пределами Украины только в случае служебной командировки, оформленной в установленном порядке.

В-третьих, в случае пребывания госслужащего или работника госоргана в рабочее время в Украине за пределами рабочего места без решения руководителя государственной службы, указанного в пункте 1 настоящего постановления, или за границей, кроме пребывания в служебной командировке, оформленной в установленном порядке, к ним может быть применено дисциплинарное взыскание согласно закону. Это правило заработало с 25.04.2022 г.

В-четвертых, отменен приказ Национального агентства Украины по вопросам государственной службы от 17.03.2022 г. № 20-22 «О внесении изменений в Типовые правила внутреннего трудового распорядка».

Постановление вступило в силу 14 апреля 2022 г., кроме пункта о примененном дисциплинарном взыскании, которое вступает в силу с 25.04.2022 г.

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