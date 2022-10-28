Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов — Finance.ua
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Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов

Фондовый рынок
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Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов
Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов
Госпродпотребслужба начиная с мая оштрафовала АЗС на 74,7 миллиона гривен за нарушение порядка формирования цен на топливо.
Об этом сообщает пресс-служба ГППС.
Во исполнение поручения премьер-министра, начиная с мая, специалисты Госпродпотребслужбы провели 851 внеплановую проверку на рынке горючего.
«Установлены нарушения в 641 случае, что составляет 75% от общего количества проверок», — отметили в ГНС.
По результатам проведенных мероприятий принято 542 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн гривен.
Типичные нарушения порядка формирования, установления и применения цен на горючее: завышение предельного уровня торговой надбавки и невыполнение субъектами ведения хозяйства требований постановления Кабмина в части декларирования изменения розничных цен на топливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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