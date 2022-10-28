Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов 28.10.2022, 02:09 — Фондовый рынок

Госпродпотребслужба оштрафовала АЗС — нарушителей правил формирования цен на 75 миллионов

Госпродпотребслужба начиная с мая оштрафовала АЗС на 74,7 миллиона гривен за нарушение порядка формирования цен на топливо.

Во исполнение поручения премьер-министра, начиная с мая, специалисты Госпродпотребслужбы провели 851 внеплановую проверку на рынке горючего.

«Установлены нарушения в 641 случае, что составляет 75% от общего количества проверок», — отметили в ГНС.

По результатам проведенных мероприятий принято 542 решения о применении административно-хозяйственных санкций на общую сумму 74,7 млн гривен.

Типичные нарушения порядка формирования, установления и применения цен на горючее: завышение предельного уровня торговой надбавки и невыполнение субъектами ведения хозяйства требований постановления Кабмина в части декларирования изменения розничных цен на топливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.