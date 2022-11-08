Госпредприятие по добыче янтаря в Ровно продали за 6,7 млн грн — Finance.ua
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Госпредприятие по добыче янтаря в Ровно продали за 6,7 млн грн

Казна и Политика
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Госпредприятие по добыче янтаря в Ровно продали за 6,7 млн грн
Госпредприятие по добыче янтаря в Ровно продали за 6,7 млн грн
Фонд государственного имущества продал за 6,7 млн грн ровенское предприятие по добыче и обработке янтаря. Его выкупила фирма «Стройтранс-Логистик», занимающаяся оптовой торговлей кондитерскими изделиями.
Как говорится на странице аукциона на сайте Prozorro.Продажи, торги состоялись в понедельник, 7 ноября. На них зарегистрировался только один покупатель — ООО «Стройтранс-Логистик». Фирма предложила 6,7 млн грн, это почти на 300 тыс. больше стартовой цены.
Согласно данным на YouControl, фирму зарегистрировали в сентябре этого года. Ее основная деятельность — оптовая продажа шоколада, сахара и кондитерских изделий. Собственником предприятия является Анатолий Месникович. Он также владеет еще несколькими компаниями, занимающимися оптовой торговлей.
Отметим, что Фонд госимущества пытался продать это предприятие вдвое дороже, за 12 млн грн. Аукцион был запланирован на октябрь этого года. Однако на торги не зарегистрировался ни один участник. Следовательно, на следующий аукцион цену предприятия снизили в два раза.
По материалам:
Zaxid.net
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