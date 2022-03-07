Госпогранслужба призывает украинцев ехать в ЕС не через Польшу — Finance.ua
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Госпогранслужба призывает украинцев ехать в ЕС не через Польшу

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Госпогранслужба призывает украинцев ехать в ЕС не через ПольшуГоспогранслужба призывает украинцев ехать в ЕС не через Польшу
Госпогранслужба призвала украинцев, направляющихся в страны ЕС, выбирать для въезда не Польшу, поскольку именно там пункты пропуска наиболее загружены.
Соответствующее сообщение ГНСУ распространило утром 7 марта.
По данным пограничников, за последние сутки западную границу Украины пересекли 16 тысяч автомобилей и почти 134 тысячи человек, из них 117 тысяч — на выезд, при этом 84 тысячи — через пункты пропуска на границе с Польшей.
«Количество людей, ожидающих пересечения границы, остается достаточно значительным. Призываем всех: в ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой пункты пропуска почти пустые или загружены минимально», — отмечают пограничники.
Проверить ситуацию можно на странице Западного регионального управления ГНСУ, где обещают обновлять информацию каждые три часа.

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По материалам: Українська правда
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