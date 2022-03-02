Госмиграции временно прекращает выдачу паспортов — Finance.ua

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Госмиграции временно прекращает выдачу паспортов

Сегодня 12:52Казна и Политика
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Госмиграции временно прекращает выдачу паспортовГосмиграции временно прекращает выдачу паспортов
Государственная миграционная служба в условиях военного положения временно приостанавливает выдачу паспорта гражданина Украины.
Об этом пресс-служба МВД сообщила в Фейсбуке.
«В условиях военного положения Государственной миграционной службой временно приостановлена работа информационно-коммуникационных систем ГТС и предоставление административных услуг, а именно: выдача паспорта гражданина Украины и доставка изготовленных документов непосредственно в территориальные органы; вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижению 25- и 45-летнего возраста», — говорится в сообщении.
На период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус личности.
По данным МВД, лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек или в который своевременно не вклеена фотография, в качестве документа, удостоверяющего личность.
По материалам: Укрінформ
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