Госмиграции временно прекращает выдачу паспортов — Finance.ua

Госмиграции временно прекращает выдачу паспортов

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Госмиграции временно прекращает выдачу паспортов

Государственная миграционная служба в условиях военного положения временно приостанавливает выдачу паспорта гражданина Украины.

Об этом пресс-служба МВД сообщила в Фейсбуке

«В условиях военного положения Государственной миграционной службой временно приостановлена работа информационно-коммуникационных систем ГТС и предоставление административных услуг, а именно: выдача паспорта гражданина Украины и доставка изготовленных документов непосредственно в территориальные органы; вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины по достижению 25- и 45-летнего возраста», — говорится в сообщении.

На период действия военного положения у граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства ограничена возможность обмена документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус личности.

По данным МВД, лица могут предъявлять документ, срок действия которого истек или в который своевременно не вклеена фотография, в качестве документа, удостоверяющего личность.

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