Госконцерн «Укроборонпром» реорганизовали в акционерное общество — Finance.ua

Госконцерн «Укроборонпром» реорганизовали в акционерное общество
Отныне прекращена деятельность государственного концерна «Укроборонпром», он реорганизован в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram.
«Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна «Укроборонпром». В то же время создано акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».
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Следующий шаг — перевод штата, передача имущества и дальнейшие трансформационные процессы. Далее — формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", — отметил министр.
Напомним, ранее Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна «Укроборонпром» Германа Сметанина.
По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, смена руководства крупнейшего государственного предприятия в области ОПК является одним из первых существенных шагов к реформированию концерна.
21 марта 2023 года Кабмин создал акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» путем преобразования госконцерна «Укроборонпром».
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