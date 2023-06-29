Госконцерн «Укроборонпром» реорганизовали в акционерное общество — Finance.ua

Госконцерн «Укроборонпром» реорганизовали в акционерное общество Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Госконцерн «Укроборонпром» реорганизовали в акционерное общество

Отныне прекращена деятельность государственного концерна «Укроборонпром», он реорганизован в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram.

«Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня прекращена деятельность государственного концерна «Укроборонпром». В то же время создано акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».

Следующий шаг — перевод штата, передача имущества и дальнейшие трансформационные процессы. Далее — формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD", — отметил министр.

Напомним, ранее Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна «Укроборонпром» Германа Сметанина.

По словам министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина, смена руководства крупнейшего государственного предприятия в области ОПК является одним из первых существенных шагов к реформированию концерна.

21 марта 2023 года Кабмин создал акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» путем преобразования госконцерна «Укроборонпром».

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УНН По материалам:

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