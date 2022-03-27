Госкомпании немедленно заплатят в бюджет дивиденды за прошлый год, — решение правительства

Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Кабинет министров распорядился обеспечить в однодневный срок авансовое перечисление в полном объеме в государственный бюджет суммы годовых дивидендов. Решение касается компаний, где доля государства превышает 50%.

Об этом свидетельствует распоряжение от 25 марта 2022 г. № 244-р

О каких компаниях идет речь? Согласно решению, дивиденды заплатят НАК «Нафтогаз Украины», «Украгролизинг», «Лекарства Украины», «Укргидроэнерго», «Украинские энергетические машины», компания «Укрбуд», «Нижнеднестровская ГЭС».

Сколько придется заплатить? Ранее Кабмин установил базовый норматив дивидендов для госкомпаний в размере 50%. Кроме того, утвержден базовый норматив:

для НАК «Нефтегаз Украины» в размере 95%;

для «Укргидроэнерго» в размере 40%;

для компании «Укрбуд» в размере 95%;

для «Украгролизинг» в размере 80%;

для «Укрпочты» в размере 80%.

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