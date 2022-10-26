Госфинмониторингом заблокировано более 3,5 млрд гривен финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии рф и рб — Finance.ua

Госфинмониторингом заблокировано более 3,5 млрд гривен финопераций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии рф и рб Сегодня 18:47 — Казна и Политика

Государственная служба финансового мониторинга Украины как подразделение финансовой разведки Украины в условиях военного времени заблокировала более чем на 3,5 миллиарда гривен финансовых операций лиц, подозреваемых в причастности к военной агрессии российской федерации и республики беларусь против Украины.

Об этом пишет Правительственный портал.

В рамках операционной деятельности, за 9 месяцев 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 653 материала (из них 400 обобщенных материалов и 253 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 41,1 млрд гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны российской федерации и республики беларусь в отношении Украины, в т.ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 9 месяцев 2022 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 170 материалов по финансовым операциям лиц, в отношении которых есть обоснованные подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией рф и рб против Украины.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлены (заблокированы) средства в сумме 3,55 млрд гривен.

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