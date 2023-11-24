Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света — Finance.ua

Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света Сегодня 11:15 — Энергетика

Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора Украины провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые вчера были срочно и внепланово выведены в аварийный ремонт.

Об этом сообщило Finance.ua Минэнерго.

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За прошедшие сутки в аварийный ремонт сразу вышли 7 энергоблоков тепловой генерации (шесть блоков — в управлении компании ДТЭК Энерго и один — компании Центрэнерго). Поэтому в пиковые вечерние часы потребления в энергосистеме возник временный незначительный (менее 1 процента от суточного объема потребления) дефицит электроэнергии.

Как говорится в сообщении, он был покрыт за счет импортной электрической энергии (оказание аварийной помощи смежными операторами Польши, Румынии и Словакии), использование которой не свидетельствует о критической ситуации в энергосистеме.

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Ведь за последний период Украина также неоднократно оказывала скорую помощь соседним странам, в частности, передавала излишки электроэнергии Польше.

Следует отметить, что 4 энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером. Таким образом, было добавлено более 700 МВт мощности.

Никаких ограничений потребителей в электроэнергии и соответственно отключений не предусматривалось и не предусматривается.

Причины выхода блоков в ремонт и соответственно целесообразность должны выяснить специалисты Госэнергонадзора во время проверки.

Справка Finance.ua:

НЭК «Укрэнерго» вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости».

Украине необходимо в ближайшие 5−10 лет реализовать ряд проектов по увеличению мощности и гибкости энергосистемы, объем инвестиций в которые составит около $15 млрд, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

реализовать ряд проектов по увеличению мощности и гибкости энергосистемы, объем инвестиций в которые составит около $15 млрд, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. «Будет еще бесчисленное количество зим, которые пройдет. И наш сумасшедший сосед никуда не денется. Поэтому нужно думать не только об этой зиме, но и о будущем. Поэтому у нас как оператора системы просчитано видение, каким будет оптимальный энергомикс нашей страны на 5−7-10 лет», — пояснил Кудрицкий.

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