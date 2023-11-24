Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света

Энергетика
31
Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света
Госэнергонадзор проверяет тепловые электростанции: будут ли отключения света
Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора Украины провести оперативную проверку состояния энергоблоков тепловой генерации, которые вчера были срочно и внепланово выведены в аварийный ремонт.
Об этом сообщило Finance.ua Минэнерго.
🧐 Пройдите пожалуйста опрос «Отключают ли у вас свет?» по ссылке.
За прошедшие сутки в аварийный ремонт сразу вышли 7 энергоблоков тепловой генерации (шесть блоков — в управлении компании ДТЭК Энерго и один — компании Центрэнерго). Поэтому в пиковые вечерние часы потребления в энергосистеме возник временный незначительный (менее 1 процента от суточного объема потребления) дефицит электроэнергии.
Как говорится в сообщении, он был покрыт за счет импортной электрической энергии (оказание аварийной помощи смежными операторами Польши, Румынии и Словакии), использование которой не свидетельствует о критической ситуации в энергосистеме.
Читайте также
Ведь за последний период Украина также неоднократно оказывала скорую помощь соседним странам, в частности, передавала излишки электроэнергии Польше.
Следует отметить, что 4 энергоблока ТЭС были подключены к энергосистеме еще вчера вечером. Таким образом, было добавлено более 700 МВт мощности.
Никаких ограничений потребителей в электроэнергии и соответственно отключений не предусматривалось и не предусматривается.
Причины выхода блоков в ремонт и соответственно целесообразность должны выяснить специалисты Госэнергонадзора во время проверки.

Справка Finance.ua:

  • НЭК «Укрэнерго» вечером 22 ноября привлекала аварийную помощь из Словакии, Польши и Румынии. Об этом сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости».
  • Украине необходимо в ближайшие 5−10 лет реализовать ряд проектов по увеличению мощности и гибкости энергосистемы, объем инвестиций в которые составит около $15 млрд, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
  • «Будет еще бесчисленное количество зим, которые пройдет. И наш сумасшедший сосед никуда не денется. Поэтому нужно думать не только об этой зиме, но и о будущем. Поэтому у нас как оператора системы просчитано видение, каким будет оптимальный энергомикс нашей страны на 5−7-10 лет», — пояснил Кудрицкий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.