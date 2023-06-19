Госдолг США впервые превысил отметку в $32 трлн — Finance.ua

Госдолг США впервые превысил отметку в $32 трлн Сегодня 12:41 — Мир

Госдолг США впервые превысил отметку в $32 трлн

Федеральный государственный долг США 16 июня впервые превысил отметку в $32 трлн согласно обнародованным данным Министерства финансов.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что превышение отметки в $32 трлн произошло на девять лет раньше, чем предполагалось предпандемическими прогнозами. Причиной этому стали «чрезвычайные затраты на устранение влияния COVID-19 наряду с вялым экономическим ростом».

Республиканцы и демократы выразили обеспокоенность государственным долгом, но ни одна из партий не изъявила желания бороться с его самыми большими факторами, такими как расходы на социальное и медицинское обеспечение.

Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics, заявил, что растущий долг является постоянной проблемой, которую нужно решить.

«Долгосрочные финансовые вызовы страны остаются страшными», — сказал Занди.

В то же время на этой неделе республиканцы в Конгрессе начали рассмотрение законопроектов по снижению налогов и планируют ввести некоторые льготы для бизнеса, которые направлены на содействие инвестициям. Предложенные изменения будут стоить 80 миллиардов долларов в течение десятилетия или 1,1 триллиона долларов, если меры будут постоянными.

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«Поскольку мы превышаем $32 трлн и конца не видно, пора устранить фундаментальные причины нашего долга, каковыми являются обязательный рост расходов и отсутствие достаточных доходов для их финансирования», — сказал выступающий за сокращение дефицита госдолга Майкл Петерсон, исполнительный директор Фонда Питера Петерсона.

Фонд Петерсона выразил обеспокоенность прогнозами, показывающими, что в течение следующих 30 лет Соединенные Штаты увеличат государственный долг на $127 трлн, а расходы на выплаты процентов составят почти 40% всех федеральных доходов к 2053 году.

Напомним, президент США Джозеф Байден в субботу, 3 июня, подписал закон, снимающий «верхний предел» долга правительства США в размере 31,4 триллиона долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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