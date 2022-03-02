Госбюджет за первые два месяца выполнен с профицитом в 24 миллиарда — Минфин

Сегодня 20:23 — Казна и Политика

В феврале 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 104,6 млрд грн — месячную роспись выполнили на 129,3% (+23,7 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По платежам, уплату которых в бюджет контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 48,6 млрд грн, роспись выполнена на 110,1% (+4,4 млрд грн), в том числе:

налога на доходы физических лиц и военного сбора — 12,6 млрд грн;

налога на прибыль предприятий — 8,3 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами — 6,3 млрд грн;

акцизного налога с производимых в Украине товаров — 4,3 млрд грн;

налога на добавленную стоимость — 12,3 млрд грн (собрано 24,4 млрд, возмещено 12,1 млрд).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей в феврале 2022 составили 34,9 млрд гривен.

«Роспись, дополнительно увеличенная в течение месяца на 2,2 млрд грн с целью финансирования неотложных потребностей Вооруженных сил Украины, выполнена на 102,3% (+0,8 млрд грн). Из общей суммы поступлений 32,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,3 млрд грн — ввозной пошлины», — говорят в Минфине.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за февраль 2022 года составили 34 млрд грн, что на 4,8 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период.

"С началом военных действий 24 февраля 2022 между РФ и Украиной финансирование из госбюджета осуществляется в полном объеме и исключительно на нужды ВСУ и социальные выплаты населению (пособия, заработные платы, пенсии).

По оперативной информации ГНС за первые два месяца 2022 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета были произведены в объеме 172,0 млрд грн, или 80,4 процента от росписи отчетного периода", — говорится в сообщении.

Государственный бюджет Украины за первые два месяца был выполнен с профицитом в сумме 24 млрд грн, в том числе общий фонд — с профицитом в сумме 13,1 млрд грн при запланированном дефиците общего фонда на январь-февраль 2022 года в сумме 66,2 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-февраль 2022 года составили 17,9 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью