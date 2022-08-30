Госбюджет в первом полугодии из-за войны недополучил по меньшей мере ₴176 миллиардов — Пацкан Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Недопоступления отдельных доходов государственного бюджета в январе-июне 2022 года из-за полномасштабного вторжения россии составляют не менее 176 млрд грн.

Об этом заявил глава Счетной платы Валерий Пацкан, презентуя вывод о результатах анализа выполнения закона о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом полугодии.

Глава Счетной палаты отметил, что по итогам первого полугодия план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен на 28 млрд грн или 4,7%. В этих обстоятельствах увеличился и налоговый долг субъектов хозяйствования (без учета таможенных платежей) на 23 млрд грн или 28%.

«По оценке Счетной палаты, из-за войны, развязанной россией, госбюджет в I полугодии недополучил по меньшей мере 176 млрд грн доходов. В том числе за счет сокращения импорта, ВВП, доходов предприятий и рабочих мест — 104 млрд грн. Кроме этого, из-за изменений в налоговое и таможенное законодательство, внесенных в течение I полугодия с целью возобновления и стимулирования хозяйственной деятельности в условиях войны, в госбюджет не поступило 72 млрд гривен. Потери доходов удалось частично компенсировать благодаря поступлению международной финансовой помощи и сдерживанию возмещения НДС», — отметил Пацкан.

Инфографика: Счетная плата

Он подчеркнул, что, по оценке Минэкономики, из-за российской агрессии экономика Украины в январе-июне сократилась на 28,5%. От повреждений и разрушений объектов хозяйствования отдельных отраслей экономики прямой ущерб по состоянию на 13 июня составил почти 48 млрд долларов США или 1,4 трлн грн, что значительно сократило доходы госбюджета.

Что касается расходов общего фонда государственного бюджета, то они проведены на 264 млрд грн или на 21% меньше плана. Почти две трети невыполнения плана составляли расходы на оплату труда с учетом денежного довольствия военнослужащих, социальные выплаты и закупки, ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Пацкан отметил, что в марте-апреле для обеспечения обороноспособности страны правительство сократило расходы и кредитование по 401-й бюджетной программе на сумму 165 млрд грн, направив их в резервный фонд госбюджета. В частности, принятые Кабинетом Министров решения касались Пенсионного фонда, образования, культуры, строительства, ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры. Расходы на обороноспособность, безопасность государства и меры по здравоохранению по 91 бюджетной программе не сокращались.

Государственные заимствования для покрытия дефицита и погашения долга превысили план на первое полугодие и составили почти половину всех поступлений общего фонда, добавил глава Счетной палаты.

Основным кредитором государственного бюджета на внутреннем рынке государственных заимствований стал Национальный банк, который приобрел две трети размещенных в I полугодии этого года ОВГЗ на сумму 225 млрд грн. От государственных внешних заимствований Украина получила 217 млрд грн. Эти средства предоставили международные финансовые организации и страны-партнеры", — подчеркнул Пацкан.

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Укрінформ По материалам:

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