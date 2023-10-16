Госбюджет Украины на 2024 год рекомендовали к первому чтению: какие будут изменения — Finance.ua

Госбюджет Украины на 2024 год рекомендовали к первому чтению: какие будут изменения Сегодня 12:01

Госбюджет Украины на 2024 год рекомендовали к первому чтению: какие будут изменения

Комитет Верховной Рады по бюджету рекомендовал проект государственного бюджета Украины на 2024 год к первому чтению. Учтены 10 млрд гривен дополнительного налога с банков.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа в Facebook.

По ее словам, среди существенных изменений, которые правительству рекомендуется учесть при подготовке ко второму чтению:

в случае принятия законопроекта о налогообложении банков (№ 9656-д) увеличить плановые доходы госбюджета на 9,9 млрд гривен;

сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в разных органах власти на 1,3 млрд гривен;

сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн гривен и направить эти средства на закупку сканеров для таможни на пунктах пропуска железнодорожного сообщения;

направить дополнительно 574 млн гривен на протезирование для военных;

увеличить расходы на образовательную субвенцию на 384 млн гривен.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, голосование первого чтения бюджета в зале по регламенту должно состояться до 20 октября.

Справка Finance.ua:

напомним, Кабинет министров 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год и подал его в Раду. Проект № 10 000 предусматривает доходы общего фонда в 1 трлн 560 млрд гривен и расходы в 3 трлн 108 млрд гривен;

как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент проекта — оборона и безопасность, на которые будет направлено более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд гривен, что на 113 млрд гривен больше, чем в этом году;



Рада приняла проект к рассмотрению 20 сентября;



Кабмин должен предоставить проект госбюджета в следующем году до 15 сентября. Согласно процедуре после регистрации его должны подать на заседании Рады. Если документ принят к рассмотрению, начинается подготовка к первому чтению. После этого профильный бюджетный комитет Рады принимает предложения от депутатов. После выводов профильного комитета до 20 октября должно состояться первое чтение.



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