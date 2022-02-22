Госбюджет Украины может потерять 24 млрд в случае увеличения ренты на газ — Ukraine Economic Outlook — Finance.ua
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Госбюджет Украины может потерять 24 млрд в случае увеличения ренты на газ — Ukraine Economic Outlook

Сегодня 11:44Казна и Политика
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Государственный бюджет Украины потеряет более 24 млрд гривен налогов только в этом году, в случае увеличения ренты на добычу газа.
Об этом говорится в исследовании Ukraine Economic Outlook, которое опубликовал экономист Михаил Кухарь на своей странице в Facebook.
«По расчетам Ukraine Economic Outlook, экономический эффект от принятия законопроекта № 7038 для Государственного бюджета Украины-2022 только в части уплаты налогов будет отрицательным и составит минус 24,2 млрд гривен», — написал он.
Кухар добавил, что рост рентных ставок приведет к 300% росту валовых расходов (себестоимости) добычи газа, что в итоге приведет к увеличению цен на газ внутренней добычи до 600-1000 долларов/тыс. куб. м.
Также по оценке Ukraine Economic Outlook падение добычи со столь высокой себестоимостью увеличит потребности в закупке импортного газа уже в 2025 году до 7 млрд долларов.
Напомним, 11 февраля Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий увеличение ренты на добычу газа до рекордных за всю историю страны 74%.
В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозы возврата к газовой зависимости от России.
По материалам: Обозреватель
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