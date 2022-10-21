Госбюджет получил 220 миллионов от приватизации двух спиртзаводов — Finance.ua
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Госбюджет получил 220 миллионов от приватизации двух спиртзаводов

Казна и Политика
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Госбюджет получил 220 миллионов от приватизации двух спиртзаводов
Госбюджет получил 220 миллионов от приватизации двух спиртзаводов
В Государственный бюджет Украины от приватизации Кобыловолоцкого и Мариловского спиртзаводов поступило 220,3 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.
«По состоянию на 21 октября 2022 года поступления в государственный бюджет от приватизационных аукционов ФГИ со времен полномасштабного вторжения составили 220,3 млн грн. Средства поступили от проведенных на Prozorro.Продажи аукционов по приватизации Кобыловолоцкого и Мариловского спиртзаводов», — говорится в сообщении.
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Согласно условиям приватизации, новые владельцы дополнительно уплатят средства в размере балансовой стоимости активов на счета ГП «Укрспирт» для погашения задолженностей предприятий. После завершения всех платежей сумма поступлений от этих аукционов составит почти 300 млн грн.
Напомним, в Украине идет малая приватизация, в рамках которой государство выставляет на торги небольшие предприятия. Онлайн-аукционы стартовали 19 сентября, и за первый месяц (по 18 октября включительно) было продано 16 объектов на сумму победных ставок, которая составила 921,8 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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