Госбюджет-2024 нужно будет пересматривать гораздо реже и не так существенно, как предыдущий — НБУ Сегодня 15:29

Госбюджет-2024 нужно будет пересматривать гораздо реже и не так существенно, как предыдущий — НБУ

Государственный бюджет Украины на 2024 год заложен достаточно реалистично и потребует пересмотра гораздо реже, чем госбюджет-2024.

Об этом в интервью « Интерфакс-Украина » рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, военные расходы в бюджете на 2024 год заложены на достаточно значительном уровне, а их уменьшение по сравнению с расходами 2023 года скорее связано с тем, что они разбросаны по нескольким статьям. Поэтому нельзя сравнивать одни и те же статьи между двумя бюджетами.

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«Поэтому я думаю, что в этом году бюджет с самого начала, особенно в контексте военных расходов, заложен достаточно реалистично, и его нужно будет пересматривать гораздо реже и менее существенно по сравнению с бюджетом 2023 года», — сказал Николайчук.

Заместитель председателя Нацбанка отметил, что в случае проявления негативных факторов для государственного бюджета-2024, таких как расширение его дефицита или сокращение финансовой помощи от партнеров, ситуацию следует регулировать с помощью фискальных инструментов, а не монетарного финансирования, ведь это более социально справедливо и сохраняет управляемость экономикой.

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«…прежде всего должны быть использованы фискальные инструменты, которые позволяют сделать такую ​​коррекцию (для сбалансирования госбюджета — ИФ-У) гораздо более понятной, более прогнозируемой и более приемлемой для общества», — считает топ-менеджер регулятора.

Он добавил, что коррекция путем ослабления монетарной политики с эмиссионным финансированием будет иметь существенные негативные социальные эффекты, что, в свою очередь, может серьезно подорвать обороноспособность и потенциал экономики.

«Недаром в Меморандуме с МВФ монетарное финансирование предусмотрено как последняя мера реакции на реализацию рисков, когда все другие возможности исчерпаны», — подчеркнул он.

Економічна Правда По материалам:

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