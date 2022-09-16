Госбанкам может понадобиться поддержка из бюджета из-за убытков, — Минфин Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Финансовые результаты деятельности банков государственного сектора (Укрэксимбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Ощадбанк) по итогам 2022 года ожидаются убыточными или близкими к нулю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложения к проекту закона о государственном бюджете на 2023 год ( № 8000)

«Соответственно, существует высокая вероятность возникновения фискальных рисков, связанных с недополучением поступлений в государственный бюджет от уплаты дивидендов государственными банками в 2023 году», — говорится в документе, который подготовило Министерство финансов.

Как отметили в Минфине, НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям.

«Остальным может потребоваться докапитализация от акционера. В частности, это вероятный сценарий для нескольких государственных банков», — считают в министерстве.

Напомним, проектом госбюджета на 2023 год Минфину предоставляется право по решению Кабмина в случае необходимости выпускать ОВГЗ на дополнительные суммы для увеличения уставных капиталов государственных банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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