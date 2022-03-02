Госбанк Индии не будет обрабатывать транзакции от российских банков — Finance.ua
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Госбанк Индии не будет обрабатывать транзакции от российских банков

Сегодня 13:33
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Государственный банк Индии не будет обрабатывать никаких транзакций с участием российских организаций, на которые распространяются международные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.
Об этом ин агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Никакие транзакции с участием юридических лиц, банков, портов или судов, которые фигурируют в санкционном списке США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, не должны обрабатываться независимо от валюты транзакции», — говорится в письме, направленном Государственным банком Индии определенным клиентам.
По информации Reuters, банк в письме клиентам также призвал к «дополнительным мерам» при обработке любых транзакций, связанных со странами, на которые распространяются санкции.
По материалам: УНІАН
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