Госбанк Индии не будет обрабатывать транзакции от российских банков — Finance.ua

Госбанк Индии не будет обрабатывать транзакции от российских банков

Сегодня 13:33

Государственный банк Индии не будет обрабатывать никаких транзакций с участием российских организаций, на которые распространяются международные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Об этом ин агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Никакие транзакции с участием юридических лиц, банков, портов или судов, которые фигурируют в санкционном списке США, Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, не должны обрабатываться независимо от валюты транзакции», — говорится в письме, направленном Государственным банком Индии определенным клиентам.

По информации Reuters, банк в письме клиентам также призвал к «дополнительным мерам» при обработке любых транзакций, связанных со странами, на которые распространяются санкции.

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