Госавиаслужба аннулировала лицензию украинской авиакомпании — Finance.ua

Госавиаслужба аннулировала лицензию украинской авиакомпании Сегодня 15:13 — Фондовый рынок

Госавиаслужба аннулировала лицензию украинской авиакомпании

Государственная авиационная служба Украины аннулировала Сертификат эксплуатанта общества с ограниченной ответственностью «Биз Эйрлайн» — украинской авиакомпании Bees Airline.

Об этом сообщается в приказе Госавиаслужбы.

Согласно приказу, Сертификат аннулирован в связи с необеспечением обществом с ограниченной ответственностью «Биз Эйрлайн» эксплуатации не менее двух воздушных судов. Сообщается, что компания должна немедленно вернуть Сертификат эксплуатанта №UA059 с эксплуатационными спецификациями в Госавиаслужбу.

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Как пишет РБК-Украина, клиенты компании Bees Airline тем временем получают письма следующего содержания.

«Мы, команда Авиакомпании БИЗ (Bees Airline), с искренним сердцем стремились развивать авиацию и туризм Украины. Но война вынудила нас полностью остановить полеты и отложить все планы до победы. Мы искренне верим, что уже в скором будущем мы сможем с радостью встречать Вас на наших рейсах. Но в то же время мы не можем оставаться в стороне, сложа руки. Каждый из нас на своем фронте вносит свой вклад в столь желанную победу», — говорится в письме.

Напомним, в феврале, еще до полномасштабного вторжения россии в Украину, авиакомпания Bees Airline временно перегнала используемые ею самолеты за границу.

В ее парке числились четыре Boeing 737-800, владельцами которых являются американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH. Перегнать самолеты требовал лизингодатель. Тогда эту меру называли временной и Bees Airline продолжала максимально выполнять запланированные на тот момент рейсы. Далее эксплуатация самолетов стала невозможной из-за вторжения россии и закрытия воздушного пространства Украины.

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