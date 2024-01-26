Госаудитслужба сэкономила для бюджета 6,44 млрд грн — Finance.ua
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Госаудитслужба сэкономила для бюджета 6,44 млрд грн

Казна и Политика
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В результате ревизий, проведенных Государственной аудиторской службой в 2023 году, предприятия и учреждения вернули в госбюджет 6,44 млрд грн.
Об этом сообщила глава ГАСУ Алла Басалаева.
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Аудиторы также предотвратили расходование с нарушениями почти 20 млрд грн в ходе процедур госзакупок.
«В прошлом году нам удалось возместить более 6,4 млрд грн бюджетных средств. Фактически ГАСУ предотвратила нарушение закона и сделала все возможное, чтобы эти средства были использованы государством по назначению. Ведь каждая сохраненная гривна — это средства, которые можно направить на оборону страны, вооружение наших защитников или восстановление разрушенной инфраструктуры», — подчеркнула Алла Басалаева.
В 2023 году ГАСУ охватила контролем около 1,76 трлн грн бюджетных средств, что составляет треть ВВП Украины за предыдущий год.

Что проверяли

Аудиторы проверяли важнейшие отрасли: оборону, медицину, образование, распоряжение местными бюджетами, программы по восстановлению и отстройке.
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Кроме того, Госаудитслужба провела 12 тыс. мониторингов государственных закупок на общую сумму 188 млрд грн.
«Мы тщательно анализируем эти процедуры. И важно, что наши выводы часто становятся основой для дальнейших расследований правоохранительных органов», — отмечает Алла Басалаева. По ее словам, в результате таких мониторингов была отменена 651 процедура госзакупок на общую стоимость 7,38 млрд грн. «Средства налогоплательщиков должны использоваться максимально прозрачно и рационально», — отмечает глава ГАСУ.
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Справка Finance.ua:

  • На функционирование Госаудитслужбы государство тратит 1,1 млрд грн в год. То есть на каждую гривну расходов, предусмотренных на ГАСУ, госбюджет получает в шесть раз больше ее эффективной деятельности.
  • Государственная аудиторская служба Украины представила Министерству финансов свою стратегию развития до 2024 года, а также приоритетные направления деятельности на 2021 год. В течение следующих 4 лет аудиторы планируют направить свои усилия по шести стратегическим направлениям:
  • усовершенствование законодательства;
  • внедрение современных ІТ-решений;
  • контроль качества;
  • эффективное управление персоналом;
  • эффективная коммуникация;
  • управление коррупционными рисками.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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