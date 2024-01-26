Госаудитслужба сэкономила для бюджета 6,44 млрд грн — Finance.ua

Госаудитслужба сэкономила для бюджета 6,44 млрд грн Сегодня 16:15 — Казна и Политика

В результате ревизий, проведенных Государственной аудиторской службой в 2023 году, предприятия и учреждения вернули в госбюджет 6,44 млрд грн.

Об этом сообщила глава ГАСУ Алла Басалаева.

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Аудиторы также предотвратили расходование с нарушениями почти 20 млрд грн в ходе процедур госзакупок.

«В прошлом году нам удалось возместить более 6,4 млрд грн бюджетных средств. Фактически ГАСУ предотвратила нарушение закона и сделала все возможное, чтобы эти средства были использованы государством по назначению. Ведь каждая сохраненная гривна — это средства, которые можно направить на оборону страны, вооружение наших защитников или восстановление разрушенной инфраструктуры», — подчеркнула Алла Басалаева.

В 2023 году ГАСУ охватила контролем около 1,76 трлн грн бюджетных средств, что составляет треть ВВП Украины за предыдущий год.

Что проверяли

Аудиторы проверяли важнейшие отрасли: оборону, медицину, образование, распоряжение местными бюджетами, программы по восстановлению и отстройке.

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Кроме того, Госаудитслужба провела 12 тыс. мониторингов государственных закупок на общую сумму 188 млрд грн.

«Мы тщательно анализируем эти процедуры. И важно, что наши выводы часто становятся основой для дальнейших расследований правоохранительных органов», — отмечает Алла Басалаева. По ее словам, в результате таких мониторингов была отменена 651 процедура госзакупок на общую стоимость 7,38 млрд грн. «Средства налогоплательщиков должны использоваться максимально прозрачно и рационально», — отмечает глава ГАСУ.

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Справка Finance.ua:

На функционирование Госаудитслужбы государство тратит 1,1 млрд грн в год. То есть на каждую гривну расходов, предусмотренных на ГАСУ, госбюджет получает в шесть раз больше ее эффективной деятельности.

Государственная аудиторская служба Украины представила Министерству финансов свою стратегию развития до 2024 года, а также приоритетные направления деятельности на 2021 год. В течение следующих 4 лет аудиторы планируют направить свои усилия по шести стратегическим направлениям:

усовершенствование законодательства;

внедрение современных ІТ-решений;

контроль качества;

эффективное управление персоналом;

эффективная коммуникация;

управление коррупционными рисками.

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