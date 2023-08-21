Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов — Finance.ua

Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры откроет сметы всех проектов — они будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.

Об этом сообщил глава Агентства Мустафа Найем в своем Facebook

По его словам, теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком. Это, в свою очередь, повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.

Читайте также Большинство документов в сфере строительства предлагают отменить или оптимизировать

«Для нас важно не просто быстро и качественно производить работы на объектах. Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров», — добавил Найем.

Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства

На портале ЕГЭССС стал доступен обновленный функционал публикации смет объектов, которые строятся за публичные средства. Среди них — и сметы проектов Агентства восстановления.

Ознакомиться с информацией о сметах можно на сайте ЕГЭССС в разделе «Сметная документация».

Глава Госагентства отметил, что ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.

Создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства началось три года назад.

«Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны», — резюмировал Найем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.