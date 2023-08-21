Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов — Finance.ua

Госагентство восстановления открывает доступ к сметам всех проектов
Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры откроет сметы всех проектов — они будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.
Об этом сообщил глава Агентства Мустафа Найем в своем Facebook.
По его словам, теперь каждый сможет проверить и сравнить цены на материалы, стоимость привлеченной техники, расходы по проектам, разработанным любым государственным заказчиком. Это, в свою очередь, повышает ответственность и госзаказчиков, и проектных организаций и экспертизы.
«Для нас важно не просто быстро и качественно производить работы на объектах. Мы стремимся, чтобы восстановление осуществлялось прозрачным и подотчетным способом. Это важно как для Агентства восстановления, так и для общественности и международных партнеров», — добавил Найем.
Сметы на проекты восстановления будут доступны в Единой государственной системе в сфере строительства.
На портале ЕГЭССС стал доступен обновленный функционал публикации смет объектов, которые строятся за публичные средства. Среди них — и сметы проектов Агентства восстановления.
Ознакомиться с информацией о сметах можно на сайте ЕГЭССС в разделе «Сметная документация».
Глава Госагентства отметил, что ранее на портале были доступны только общие показатели по смете, однако после введения военного положения доступ к информации был ограничен.
Создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства началось три года назад.
«Это одна из составляющих всей цифровой системы, которая станет основой управления восстановлением страны», — резюмировал Найем.
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