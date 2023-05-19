Горючее на АЗС продолжает дешеветь — Finance.ua

Горючее на АЗС продолжает дешеветь Сегодня 19:14

В течение недели с 12 по 19 мая топливо в среднем подешевело на 12−73 копеек.

В частности, бензины А-95 подешевели на 53 копейки, А-95+ - на 12 копеек, ДТ — на 73 копейки (до 45,16 грн/л, 47,76 грн/л и 43,77 грн/л соответственно). Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, государственная «Укрнафта» снизила цены на бензин марки А-95 на 1 гривну — до 43 грн/л, на дизтопливо — на 1,5 гривны, до 42,00 грн/л.

На 1 гривну и 0,5 гривны подешевели бензин А-95 и ДТ на станциях UPG, до 43,90 и 41,90 грн/л соответственно.

Подешевели также все виды горючего на 1 грн/л на станциях сети BVS. На столько же снизила цены и сеть «Авантаж» — до 40,50 грн/л на А-95 и на дизтопливо, это одни из самых низких розничных цен в Украине.

Британская Shell снизила цены на А-95 на 1 гривну — до 46,71 грн/л. Дизтопливо в сети подешевело на 1,40 гривен — до 45,40 грн/л.

Бензин марки А-95 в сетях АЗС SOCAR тоже упал в цене на 1 гривну — до 46,99 грн/л. Дизтопливо подешевело на 2 гривны — до 44,99 грн/л.

УНІАН По материалам:

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