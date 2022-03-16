Горючее для АЗС: сети перестраиваются на поставки из ЕС — Finance.ua

Горючее для АЗС: сети перестраиваются на поставки из ЕС

Сегодня 19:14 — Энергетика

После военного вторжения России на территорию Украины наше государство потеряло почти весь импорт горючего. Речь идет о 80% внутреннего потребления.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

Ранее внутреннее потребление бензина обеспечивалось преимущественно импортом дизтоплива, бензина и сжиженного газа из Беларуси и России (более 70% рынка) и морем (10%).

В настоящее время рынок адаптируется к новым условиям. По словам Куюна, сейчас трейдеры ведут переговоры с европейскими операторами для закупки горючего в необходимых объемах.

Все трейдеры работают как одно целое. Если один нашел возможность приобрести партию, то ее распределяют среди прочих, чтобы наполнить рынок горючим. Изменилась логистика, география потребления, доступ к отдельным ресурсам был утрачен", — добавил Сергей Куюн.

Это отметили в Нефтегазовой ассоциации Украины: с началом войны прекратились поставки нефтепродуктов из России, Беларуси и морем из других стран. На эти направления приходилось до 85% поставок дизельного топлива и 60% бензина.

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