Горсовет Львова будет компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов — Finance.ua

Горсовет Львова будет компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов Сегодня 09:17 — Личные финансы

Городские власти Львова будут возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% от стоимости генераторов.

Об этом написал городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook

«Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем», — написал он.

Городской совет принял отдельную Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Львовской городской территориальной громады во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов.

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Согласно ему, будут возмещать 50% средств от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Номинальная мощность должна составлять от 3 кВт.

На возмещение могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также жилищно-строительные кооперативы Львова.

«Вы приобретаете генератор, подаете документы через ЦПАУ или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств», — отметил Садовый.

пресс-службе ЛГС объяснили: чтобы стать участником Программы, жильцы совместно с балансодержателем дома — это ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК, сначала должны оплатить покупку электрогенератора через банк.

Далее для получения компенсации подают через ЦПАУ или сервис электронных обращений на рассмотрение комиссии пакет документов:

заявление установленного образца на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора;

копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).

Созданная для этого комиссия рассмотрит обращение, сформирует и утвердит перечень участников, отвечающих требованиям Программы, и направит протокол главным распорядителям средств — районным администрациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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