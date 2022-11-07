Горсовет Львова будет компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов — Finance.ua
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Горсовет Львова будет компенсировать жителям многоэтажек 50% стоимости генераторов

Личные финансы
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Городские власти Львова будут возвращать ОСМД, управляющим компаниям и другим исполнителям жилищных услуг домов 50% от стоимости генераторов.
Об этом написал городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.
«Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света. Мы хотим, чтобы к критическим ситуациям были готовы все. Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем», — написал он.
Городской совет принял отдельную Программу частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов для обеспечения потребностей совладельцев многоквартирных домов Львовской городской территориальной громады во время подготовки отопительного сезона 2022-2023 годов.
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Согласно ему, будут возмещать 50% средств от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Номинальная мощность должна составлять от 3 кВт.
На возмещение могут рассчитывать ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также жилищно-строительные кооперативы Львова.
«Вы приобретаете генератор, подаете документы через ЦПАУ или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств», — отметил Садовый.
В пресс-службе ЛГС объяснили: чтобы стать участником Программы, жильцы совместно с балансодержателем дома — это ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК, сначала должны оплатить покупку электрогенератора через банк.
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Далее для получения компенсации подают через ЦПАУ или сервис электронных обращений на рассмотрение комиссии пакет документов:
  • заявление установленного образца на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенератора;
  • копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
  • копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
  • копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
  • документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
Созданная для этого комиссия рассмотрит обращение, сформирует и утвердит перечень участников, отвечающих требованиям Программы, и направит протокол главным распорядителям средств — районным администрациям.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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