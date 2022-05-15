Гороховский раздаст своим подписчикам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: кто может получить — Finance.ua

«Игорь Смелянский, СЕО Укрпочта, любезно продал мне набор знаменитых марок, и я его раздам шести своим подписчикам», — написал он.
Условия очень простые.
«Делаем перечисления от 100 гривен по ссылке в первом комментарии, и среди всех, кто сделает перевод, случайным образом выберу шесть победителей. При перечислении в поле комментарий не забудьте указать ваше имя и телефон для связи с вами в случае выигрыша», — отметил Гороховский.
Вся собранная сумма будет передана в один из фондов, поддерживающих ВСУ.
Справка Finance.ua:
Напомним, «Укрпочта» заработала на марке «российский военный корабль» более $1 млн. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский;
почтовую марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.
«Укрпочта» выпустит новую символичную марку. Скоро в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрие». Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.
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