Гороховский раздаст своим подписчикам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: кто может получить — Finance.ua

Гороховский раздаст своим подписчикам марку «Русский военный корабль, иди нах*й»: кто может получить

Сегодня 14:26 — Фондовый рынок

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что раздаст шести своим подписчикам марку «Русский корабль...»

Об этом он написал на своей странице.

«Игорь Смелянский, СЕО Укрпочта, любезно продал мне набор знаменитых марок, и я его раздам шести своим подписчикам», — написал он.

Условия очень простые.

«Делаем перечисления от 100 гривен по ссылке в первом комментарии, и среди всех, кто сделает перевод, случайным образом выберу шесть победителей. При перечислении в поле комментарий не забудьте указать ваше имя и телефон для связи с вами в случае выигрыша», — отметил Гороховский.

Вся собранная сумма будет передана в один из фондов, поддерживающих ВСУ.

Справка Finance.ua:

Напомним, «Укрпочта» заработала на марке «российский военный корабль» более $1 млн. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский;

почтовую марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обращение 12 апреля. Ее название — слова украинского пограничника острова Змеиный Романа Грибова в ответ российскому кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии рф.

«Укрпочта» выпустит новую символичную марку. Скоро в Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную самому большому в мире самолету — украинской «Мрие». Как сообщили в пресс-службе «Укрпочты», иллюстрацию создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.

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