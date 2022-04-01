Городские власти Мариуполя оценили, во сколько обойдется восстановление разрушенного оккупантами города — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Городские власти Мариуполя оценили, во сколько обойдется восстановление разрушенного оккупантами города

Вчера 16:32Казна и Политика
423
Для восстановления инфраструктуры Мариуполя, более трех недель переживающего блокаду и удары российских войск, понадобится не менее 10 миллиардов долларов.
Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
10 миллиардов долларов ㅡ это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией рф. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию.
Читайте также
Бойченко рассказал, что власти города вместе с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией работают над тем, чтобы после войны добиться от россии не только репараций на полное восстановление Мариуполя, но и значительных выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб.
«Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны быть наказаны», ㅡ отметил городской голова.
Президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Бельгии подчеркнул, что до войны Мариуполь был одним из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины, а сейчас более 90% всех зданий полностью разрушены.
Более трех недель город находится в полной блокаде: российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря.
«Там нет ничего: воды, еды, лекарств, нет жизни. Просто нет всего того, что нужно для поддержания любой жизни. Но Мариуполь не сдается. Мариуполь продолжает сражаться с оккупантами. У его защитников был выбор. Они могли выйти из города и отдать его русским захватчикам. Они этого не сделали», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня Мариуполь является «самым страшным местом в Европе».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: hromadske.tv
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.