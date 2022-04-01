Городские власти Мариуполя оценили, во сколько обойдется восстановление разрушенного оккупантами города — Finance.ua

10 миллиардов долларов ㅡ это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией рф. Для этого Мариупольский городской совет создал специальную депутатскую комиссию.
Бойченко рассказал, что власти города вместе с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией работают над тем, чтобы после войны добиться от россии не только репараций на полное восстановление Мариуполя, но и значительных выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб.
«Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны быть наказаны», ㅡ отметил городской голова.
Президент Владимир Зеленский в выступлении перед парламентом Бельгии подчеркнул, что до войны Мариуполь был одним из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины, а сейчас более 90% всех зданий полностью разрушены.
Более трех недель город находится в полной блокаде: российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря.
«Там нет ничего: воды, еды, лекарств, нет жизни. Просто нет всего того, что нужно для поддержания любой жизни. Но Мариуполь не сдается. Мариуполь продолжает сражаться с оккупантами. У его защитников был выбор. Они могли выйти из города и отдать его русским захватчикам. Они этого не сделали», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня Мариуполь является «самым страшным местом в Европе».