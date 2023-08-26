Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов — Finance.ua
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Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов

Технологии&Авто
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Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов
Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов
Американская корпорация Google представила Pixel Binary Transparency, что позволит пользователям смартфонов Pixel проверять, не были ли взломаны или модифицированы их устройства.
Об этом информирует корпорация.
Функция позволит обнаруживать изменения в коде устройства, таким образом, пользователи смогут видеть, были ли правки к коду устройства.
Binary Transparency найдет вредоносное ПО, скрытое в любом месте. Владелец смартфона получит уведомление, если устройство имеет изменения по сравнению с версией с завода.
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Pixel Binary Transparency работает как автоматическая проверка. Функция совместима с Android Verified Boot, работающей так же.
В Google говорят, что Pixel Binary Transparency использует криптографические журналы. Из них она получает информацию о системе, которая должна быть на устройстве, затем сравнивает и показывает, были ли изменения. Корпорация обещает в будущем усовершенствовать функцию.

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По материалам:
Espreso.tv
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