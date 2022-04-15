Google запустил инструмент переноса данных с iPhone на устройстве Android — Finance.ua

Google запустил инструмент переноса данных с iPhone на устройстве Android

У Apple уже давно есть приложение «Move to iOS» для миграции с Android-телефонов на iPhone. Свой вариант перехода с iOS на Android теперь тестирует компания Google. Журналисты из 9to5Google проверили инструмент в действии.

Перейти на Android можно с помощью программы «Switch to Android» из App Store, которая пока доступна только по прямой ссылке для iOS и еще не вышла в Google Play.

На первом этапе приложение объясняет, что именно будет скопировано с iPhone на Android, включая «фотографии, видео, контакты и многое другое». Затем просят просканировать QR-код с телефона Android. Журналистам не удалось получить доступ к этому процессу настройки, но Android должен создать точку доступа для подключения к iPhone. После подключения большинство важных данных будет передаваться по беспроводной сети.

Составить впечатление о передаче данных пока можно только по скриншотам из App Store. На них видны переносы «Контактов», «События календаря», «Фото» и «Видео».

После завершения копирования предлагают отключить iMessage, чтобы сообщения пользователя iPhone действительно доставлялись посредством SMS, а не исчезали в iMessage.

Последний шаг процесса миграции — запрос на перенос данных iCloud на Google Диск/Google Фото. Кнопка «Начать запрос» запускает Safari на странице поддержки iCloud, где можно «Пригласить отправку копии ваших данных».

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