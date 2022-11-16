Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей — Finance.ua
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Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей

Фондовый рынок
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Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей
Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей
Американская Google заплатит $391,5 млн. для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи сервисами компании данных о передвижении пользователей.
Google обвиняла в том, что ее сервисы продолжают записывать данные о передвижении пользователей мобильных устройств даже в том случае, если они отключают сохранение истории местоположения. Представители штатов, подавших иски в суд, утверждали, что Google продолжает отслеживать местонахождение пользователей с помощью данных, полученных при использовании ими поискового сервиса, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.
Обвинения касаются практик Google в период с 2014 по 2020 год, пишет Financial Times.
В Google заявили, что компания несколько лет назад отказалась от практик, о которых идет речь.
Кроме того, в последнее время Google внесла дополнительные изменения в свои сервисы, предложив пользователям больше возможностей для контроля данных об их местонахождении, в том числе инструменты удаления этой информации.
Акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, с начала текущего года подешевели на 34%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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