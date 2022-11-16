Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей — Finance.ua

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей Сегодня 01:27 — Фондовый рынок

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории местонахождения пользователей

Американская Google заплатит $391,5 млн. для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи сервисами компании данных о передвижении пользователей.

Google обвиняла в том, что ее сервисы продолжают записывать данные о передвижении пользователей мобильных устройств даже в том случае, если они отключают сохранение истории местоположения. Представители штатов, подавших иски в суд, утверждали, что Google продолжает отслеживать местонахождение пользователей с помощью данных, полученных при использовании ими поискового сервиса, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.

Обвинения касаются практик Google в период с 2014 по 2020 год, пишет Financial Times.

В Google заявили, что компания несколько лет назад отказалась от практик, о которых идет речь.

Кроме того, в последнее время Google внесла дополнительные изменения в свои сервисы, предложив пользователям больше возможностей для контроля данных об их местонахождении, в том числе инструменты удаления этой информации.

Акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, с начала текущего года подешевели на 34%.

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