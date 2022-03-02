Google выделил $15 миллионов на помощь Украине — Finance.ua

Google выделил $15 миллионов на помощь Украине

Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Google выделил $15 миллионов на помощь Украине

Компания Google выделила $15 млн на помощь Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме

Он также отметил, что Google выделил прямые гранты и рекламные кредиты для Украины. Кроме этого, включено оповещение SOS на сайте «Поиск» по всей Украине. «Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев», — пояснил вице-премьер-министр.

Федоров напомнил, что уже отключены некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы гарантировать безопасность граждан, и автоматически усилена защита аккаунтов Google для украинцев.

По словам чиновника, также Google борется с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.

Напомним, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил компанию Meta, владеющую соцсетью Фейсбук, за блокирование российских пропагандистов и СМИ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью