Google выделил $15 миллионов на помощь Украине — Finance.ua
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Google выделил $15 миллионов на помощь Украине

Сегодня 12:34Казна и Политика
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Google выделил $15 миллионов на помощь УкраинеGoogle выделил $15 миллионов на помощь Украине
Компания Google выделила $15 млн на помощь Украине.
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграме.
Он также отметил, что Google выделил прямые гранты и рекламные кредиты для Украины. Кроме этого, включено оповещение SOS на сайте «Поиск» по всей Украине. «Когда люди ищут информацию об эвакуации, то видят предупреждение, указывающее на ресурсы ООН для переселенцев», — пояснил вице-премьер-министр.
Федоров напомнил, что уже отключены некоторые функции Google Maps в Украине, чтобы гарантировать безопасность граждан, и автоматически усилена защита аккаунтов Google для украинцев.
По словам чиновника, также Google борется с медиа, занимающимися пропагандой и дезинформацией.
Напомним, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил компанию Meta, владеющую соцсетью Фейсбук, за блокирование российских пропагандистов и СМИ.
По материалам: Укрінформ
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