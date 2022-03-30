Google создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартапов — Finance.ua
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Google создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартапов

Сегодня 17:48Личные финансы
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Google создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартаповGoogle создает специальный фонд и запускает грантовую программу для украинских стартапов
Американская компания Google сформирует фонд для запуска грантовой программы для поддержки украинских стартапов. В рамках программы можно получить до 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает ISE Corporate Accelerator со ссылкой на СЭО Google Сундара Пича.
«Уже 30 марта будет сформирован специальный фонд и стартует грантовая программа от Google для поддержки украинских стартапов! Будет возможность получить до $100 000, equity free, для поддержки стартапов в это тяжелое время», — говорится в сообщении ISE.
То есть деньги в рамках программы стартапы смогут получить на условиях equity free. Податься на участие смогут стартапы, физически оставшиеся в Украине и имеющие украинскую регистрацию.
Такое особенное предложение связано с началом полномасштабной русско-украинской войны. Ранее по этой причине команда PRNEWS.IO выступила с инициативой поддержки украинских СМИ.
Платформа предложила бизнесу покупать публикации у украинских медиа с помощью каталога. Чтобы поддержать работу редакций в войну, сервис отказался от комиссии для владельцев украинских сайтов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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