Google рассказала о полезных функциях, которые вскоре появятся на Android — Finance.ua
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Google рассказала о полезных функциях, которые вскоре появятся на Android

Технологии&Авто
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Google рассказала о полезных функциях, которые вскоре появятся на Android
Google рассказала о полезных функциях, которые вскоре появятся на Android
На сайте Google появился анонс новых функций Android, среди которых улучшение в работе Nearby Share. Это аналог «яблочного» AirDrop от Google.
Функция позволяет быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами на Android, будь то фото, видео или даже целые папки. Теперь этот процесс станет еще проще.
С грядущим апдейтом пользователи получат возможность переносить контент между своими устройствами, подключенными к одному Google-аккаунту. Также в настройках можно будет включить автоматический прием файлов от своих устройств — тогда прием файлом станет возможен даже с выключенным экраном.
Помимо этого устройства на Android ждут следующие нововведения:
  • на планшетах появятся обновленные виджеты Google Drive и Keep. Первый обеспечит «доступ одним прикосновением» к документам, таблицам и презентациям, а второй упростит доступ к заметкам, спискам дел и напоминаниям;
  • клавиатура Gboard научится автоматически «смайликовать» ваши сообщения. Проще говоря, подбирать подходящие под текст эмодзи;
  • Google Meet позволит смотреть YouTube-видео и играть в классические настолки вроде Heads Up! группами до 100 человек прямо во время звонка;
  • также у Google Meet появится возможность множественного закрепления, чтобы настроить свой экран под того или иного собеседника.
Все эти конфигурации начнут рассылать на устройства волнами в ближайшие недели.
По материалам:
УНІАН
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