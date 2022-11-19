Google раскрыла дизайн и цену своего первого складного смартфона — Finance.ua

Google раскрыла дизайн и цену своего первого складного смартфона Сегодня 00:55 — Фондовый рынок

Первое в истории Google мобильное устройство со сгибающимся дисплеем будет предоставлено в конце весны следующего года. Поисковый гигант покажет его на конференции Google I/O.

На этой неделе инсайдер Джон Проссер обнародовал рендерные изображения перспективного гаджета Pixel Fold. Он выполнен в стилистике Pixel 7. На опубликованных Проссером изображениях видно, что первый в истории Google сгибающийся смартфон больше похож на модель Find N от китайского бренда Oppo, нежели на Samsung Galaxe Fold.

Внутренний дисплей новинки будет иметь диагональ 7,1-7,6″. Он получил толстые рамки. Это объясняется тем, что инженеры Google скрыли за ними 9,5 МП камеру. К слову, разрешение врезанной в наружный экран камеры также составляет 9,5 МП. Сканер отпечатков пальцев разместился сбоку.

prostomob По материалам:

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