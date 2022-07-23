Google протестирует очки с дополненной реальностью на улицах — Finance.ua
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Google протестирует очки с дополненной реальностью на улицах

Технологии&Авто
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Google протестирует очки с дополненной реальностью на улицах
Google протестирует очки с дополненной реальностью на улицах, www.cnbc.com
Google заявила о проведении тестирования прототипов очков с дополненной реальностью в публичных местах.
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что некоторые прототипы будут выглядеть как обычные очки и будут оснащены микрофонами и камерами, а также прозрачными дисплеями.
Устройство имеет светодиодную подсветку, которая включается, когда очки записывают данные изображения.
В Google заявляют, что очки не будут записывать видео или снимать фотографии, чтобы пользователи могли их сохранять и просматривать позже, но они могут использовать данные изображения для выполнения таких функций, как идентификация объектов или показ направления дороги.
Эти новые очки пока еще не являются официальным продуктом компании и недоступны общественности, но Google хочет протестировать такие приложения, как перевод в реальном времени или показ направления дороги пользователям в линзах очков, особенно в таких средах, как оживленные перекрестки.
Дополненная реальность накладывает созданные компьютером изображения на реальный мир, в отличие от виртуальной реальности, полностью погружающей пользователя в искусственный мир или «метавселенную».
По материалам:
Укрінформ
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